Estados Unidos
Trump avisa que los "cárteles terroristas" atacados no solo son de Venezuela
"Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro y otros", afirma
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este miércoles que las lanchas de los "cárteles terroristas" bombardeados no solo son de Venezuela, al señalar que hay "otros" países involucrados tras más de dos meses de ataques estadounidenses en el Pacífico y el Caribe.
"Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo", expresó el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.
Trump, quien no aclaró a qué otros países se refiere, defendió los ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, al asegurar que por cada bote bombardeado se salvan 25.000 estadounidenses por evitarse el tráfico de drogas.
Sus declaraciones ocurren mientras su Gobierno analiza bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportaron la semana pasada medios como The Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald, mientras que NBC informó este lunes que Trump estudia ataques militares contra cárteles en territorio mexicano. "Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Ellos vaciaron sus prisiones en nuestro país. Estamos liberando nuestras ciudades del flagelo del crimen violento, haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo", manifestó el líder republicano.
Además, sostuvo que su Gobierno está "arrestando y removiendo del país a miles y miles de peligrosos pandilleros" como del MS-13 y el Tren de Aragua. "Estos son criminales, son personas malas. Las estamos sacando fuera del país, de vuelta a donde vinieron. Renombramos el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra", comentó.
Antes de su intervención, la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, respaldó la estrategia del mandatario estadounidense, al sostener que "Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando". "La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano", dijo Machado de forma virtual en el ABF.
Trump fue el orador destacado del primer día del ABF, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como él, Machado, el presidente argentino, Javier Milei, y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.
