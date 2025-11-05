Investigación
Once muertos y 35 heridos por un incendio en una residencia de mayores de Bosnia
Las llamas comenzaron por razones aún desconocidas en el séptimo piso del inmueble, donde estaban alojadas personas afectadas de demencia o cáncer
EFE
Once personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas, tres de gravedad, en un incendio que se produjo la noche del martes en una residencia de mayores de la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia-Herzegovina, según ha informado este miércoles el portal Klix, que cita fuentes oficiales.
Según las primeras informaciones, un fuego se desató por razones aún desconocidas en el séptimo piso de la residencia, donde estaban alojadas personas afectadas de demencia o cáncer.
Un gran número de bomberos ha logrado controlar y apagar el incendio,según indicaron fuentes oficiales a Klix.
Entre los heridos, que están hospitalizados en el Centro Clínico Universitario de Tuzla, hay policías y bomberos, así como médicos y empleados del asilo, además de residentes.
El director de la residencia, Mirsad Bakalovic, ha dimitido en medio de informaciones de la prensa sobre denuncias y quejas del pasado por las supuestas malas condiciones de la institución.
Las autoridades locales se disponen a trasladar a otros lugares a los residentes que quedan en el edificio.
La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
