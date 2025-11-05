El Gobierno francés ordena el bloqueo temporal de la plataforma Shein tras el escándalo de las muñecas sexuales

Shein anunció este miércoles la suspensión temporal del acceso a los productos de sus vendedores externos en Francia, tras la decisión del Gobierno de abrir un procedimiento para bloquear la plataforma "hasta que la empresa demuestre a las autoridades que su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes", según informó el Ministerio de Economía. Se trata del enésimo capítulo del escándalo provocado por la venta en la web de Shein de muñecas sexuales de apariencia infantil que, según el Gobierno, "fomentan la pornografía infantil".

El cierre temporal coincide con la inauguración de la primera tienda física de la firma china en el centro de París, en medio de un conflicto con el Ejecutivo galo que se enquista a medida que pasan los días. A través de un comunicado, la compañía explicó que la suspensión temporal de los productos de vendedores externos en Francia responde a "las preocupaciones relacionadas con ciertos anuncios de vendedores independientes".

El portavoz de la marca en Francia, Quentin Ruffat, declaró que "la seguridad de sus clientes y la integridad de su mercado, donde se ofrecen productos de vendedores externos, son sus prioridades absolutas". Además, la compañía ha tendido la mano a las autoridades francesas deseando "entablar un diálogo lo antes posible".

La polémica surge después de que varios organismos, incluyendo la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude, denunciaran la venta de "muñecas sexuales con apariencia infantil" , acompañadas de publicidad que dejaba "pocas dudas sobre la naturaleza de pornografía infantil del contenido". A raíz de estas denuncias, se abrió una investigación y Shein intenta remediar lo que señalan que es un fallo en los filtros de seguridad de la plataforma.

La investigación también afecta a los compradores de estos productos. Tras días de vigilancia, las autoridades francesas han detenido a un hombre de 56 años con antecedentes penales por delitos sexuales por la compra de una de estas muñecas tras recibir la alerta del servicio de paquetería. Durante la detención, la policía se incautó de su equipo informático y actualmente se encuentra bajo análisis.

La polémica llegada de Shein a Francia

La controversia que envuelve a Shein no es nueva. La entrada de la plataforma asiática de 'fast fashion' en el mercado francés fue vista con recelo por muchos sectores. El consumo descontrolado de ropa, el aumento de residuos provocados por la 'moda rápida' y el impacto que tiene este modelo de negocio sobre pequeñas y medianas empresas, obligaron al Gobierno a tomar medidas.

"Para acabar con la competencia desleal, para proteger a nuestros comercios y para incitar al cambio de nuestro modelo de consumo actual", declaró hace unos meses el ya ex primer ministro francés François Bayrou antes de aprobar la ley anti-Shein.

Tras meses de debate, finalmente el Parlamento francés aprobó la normativa que prohíbe la publicidad de marcas que fomenten el consumo compulsivo de este tipo de moda y sanciona a creadores de contenido que la promocionen. Una ley que no pretende quedarse ahí, y el Gobierno francés ya trabaja para introducir un sistema por puntos que evalúe el impacto ecológico de los productos, las emisiones generadas durante su fabricación y su reciclabilidad, con el objetivo de controlar pero también de crear conciencia entre la población.

Con ello, Francia se convierte así en el primer país de Europa en aprobar una ley específica contra Shein y plataformas similares. Ahora, la inauguración de la primera tienda física en París ha sido interpretada por las autoridades y los grupos ecologistas como un pulso.

Este miércoles, decenas de personas se concentraban frente a los grandes almacenes de BHM, donde se encuentra la nueva tienda; algunos para protestar con pancartas en las que se podía leer, 'Shein, non merci' (Shein, no gracias), otros por curiosidad o para comprar.

"Hemos visto casi un 90% más de afluencia de público tras la apertura de este miércoles" en comparación con un día normal, declaró Frédéric Merlin, director general de BHV para BFMTV, quien insiste en que no hay que dar la espalda a los 25 millones de consumidores de Shein en Francia.

No todos comparten el mismo entusiasmo ni la misma visión de negocio. "BHV está dejando entrar al lobo en el redil", advirtió el copresidente de la organización empresarial Impact France, Pascal Demurger, quien cree que "los bajos costes significan desempleo".