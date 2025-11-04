Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mano derecha de George W. Bush

Muere Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak

El prominente político republicano, mano derecha del expresidente George W. Bush, aprobó el uso de la tortura tras los atentados del 11-S y dirigió la invasión estadounidense de Afganistán e Irak

El ex vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, en una fotografía de 2009.

El ex vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, en una fotografía de 2009. / Susan Walsh / AP

Carles Planas Bou

Barcelona

Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la historia reciente de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak, falleció el lunes por la noche a los 84 años. El prominente político republicano, mano derecha del expresidente George W. Bush, aprobó el uso de la tortura tras los atentados del 11-S y dirigió la invasión estadounidense de Afganistán, así como el derrocamiento del régimen de Sadam Hussein.

Cheney murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según ha confirmado su familia en un comunicado emitido este martes. Las enfermedades del corazón fueron una constante en su ajetreada vida. A los 37 años sufrió su primer infarto y padeció hasta ocho cardiopatías durante su mandato como número dos de la Casa Blanca entre el 2000 y 2008.

