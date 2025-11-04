Mano derecha de George W. Bush
Muere Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak
El prominente político republicano, mano derecha del expresidente George W. Bush, aprobó el uso de la tortura tras los atentados del 11-S y dirigió la invasión estadounidense de Afganistán e Irak
Dick Cheney, el vicepresidente más poderoso de la historia reciente de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak, falleció el lunes por la noche a los 84 años. El prominente político republicano, mano derecha del expresidente George W. Bush, aprobó el uso de la tortura tras los atentados del 11-S y dirigió la invasión estadounidense de Afganistán, así como el derrocamiento del régimen de Sadam Hussein.
Cheney murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según ha confirmado su familia en un comunicado emitido este martes. Las enfermedades del corazón fueron una constante en su ajetreada vida. A los 37 años sufrió su primer infarto y padeció hasta ocho cardiopatías durante su mandato como número dos de la Casa Blanca entre el 2000 y 2008.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet advierte que Canarias pasará del calor intenso al tiempo otoñal en solo unos días
- La Mareta, el charco del tamaño del Heliodoro que cambiará el litoral de Añaza
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Hace 30 años los recoveros salvaron la Recova: hoy el mercado de Santa Cruz está en auge
- Retiran cuatro tiendas de campaña en las calles de Santa Cruz de Tenerife
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
- Los policías locales de Tacoronte piden a la alcaldesa que aparte a su jefe y ponga al segundo
- Cómo y dónde ver en Tenerife la Superluna del Castor: la última luna llena del otoño