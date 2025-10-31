Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Más de 90 palestinos muertos, incluidos 24 niños, por los bombardeos israelíes en Gaza

Palestinos caminan junto a casas destruidas en la carretera de Al Jalaa, en la ciudad de Gaza.

Palestinos caminan junto a casas destruidas en la carretera de Al Jalaa, en la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

