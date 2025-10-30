La ministra de Economía británica, señalada por poner su vivienda en alquiler sin los permisos necesarios

La ministra de Economía del Reino Unido, Rachel Reeves, está en el centro de la polémica tras conocerse que puso en alquiler su vivienda en Londres sin los permisos necesarios. La noticia, publicada el miércoles en el Daily Mail, ha supuesto un nuevo contratiempo para el primer ministro laborista, Keir Starmer, y amenaza con desestabilizar todavía más al Gobierno a pocas semanas de la presentación del presupuesto. Reeves ha asegurado que fue un "error involuntario" y cuenta con el apoyo de Starmer, quien ha tratado de cerrar el caso con rapidez, pero la oposición sigue presionando para que la ministra rinda cuentas y ya ha pedido su dimisión.

Reeves puso en alquiler su vivienda cuando se trasladó al número 11 de Downing Street, donde reside desde la victoria del Partido Laborista en las elecciones generales de 2024. Sin embargo, no obtuvo la licencia requerida por algunas administraciones locales, en este caso el distrito de Southwark, con el objetivo de garantizar que los inmuebles en alquiler cumplen con la normativa vigente. "Lamentablemente, no sabíamos que era necesario obtener una licencia, por lo que no la solicitamos antes de alquilar la propiedad. Se trató de un error involuntario. Tan pronto como me informaron de ello, tomamos medidas inmediatas y solicitamos la licencia", ha asegurado la ministra en una carta dirigida a Starmer.

En su carta de respuesta, el primer ministro ha agradecido la disculpa de Reeves y ha descartado tomar medidas adicionales. "Esta tarde he consultado con mi asesor independiente sobre normas ministeriales. Me ha informado de que, en relación con tu descuido al no obtener la licencia adecuada para tu propiedad en alquiler y teniendo en cuenta tu rápida actuación para rectificar la situación, no es necesario realizar una investigación más exhaustiva. El Código Ministerial deja claro que, en determinadas circunstancias, una disculpa es suficiente", ha asegurado Starmer en un intento de zanjar el asunto.

Críticas de la oposición

La noticia ha provocado las críticas de la oposición, que ha acusado a Reeves de tratar de esconder sus errores bajo la alfombra. "Dada la situación en la que nos encontramos ahora mismo y que no va a haber una investigación adecuada, creo que tiene que hacer lo correcto y aceptar que su puesto es insostenible", ha asegurado el portavoz de Economía del Partido Conservador, Mel Stride, en una entrevista a Sky News este jueves. Los 'tories' han acusado a Starmer de ser "demasiado débil" para pedir su dimisión a pesar de que Reeves "ha quebrantado la ley y el código ministerial".

El escándalo se ha producido menos de dos meses después de la dimisión de la viceprimera ministra Angela Rayner tras conocerse que no pagó los impuestos necesarios en la compra de una vivienda. A pesar de que en el caso de Reeves no ha habido un beneficio económico —Rayner se ahorró unos 46.000 euros— el error ha vuelto a poner en evidencia la incapacidad de los ministros laboristas de cumplir con los "máximos estándares de conducta", tal y como especifica el código ministerial. Algo que la oposición ha utilizado para cargar contra la gestión del Gobierno.

"Al parecer, Rachel Reeves ha infringido la ley. Al igual que Angela Rayner antes que ella y [la exministra] Louise Haigh antes que ella. Lo único que vemos es al gabinete laborista cometiendo errores e infringiendo leyes. Si la ministra de Economía ni siquiera es capaz de ponerse al día con su propio papeleo, ¿cómo va a ponerse al día con el papeleo del país?", ha asegurado la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch.

La polémica ha supuesto un nuevo golpe a la autoridad de Reeves, muy señalada por las dificultades para acelerar el crecimiento económico y por el estricto cumplimiento de las normas fiscales, el cual le ha enfrentado con el sector más a la izquierda de su partido. La presentación de los presupuestos a finales de noviembre, en la que se prevén nuevas subidas de impuestos, será una nueva prueba de fuego para una ministra más debilitada que nunca.