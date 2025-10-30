Este es el comunicado íntegro de Buckingham sobre la retirada de los títulos al príncipe Andrés

Este es el comunicado íntegro del rey Carlos III de Inglaterra sobre la retirada efectiva de los títulos del príncipe Andrés por las acusaciones relacionadas con sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein:

"Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del Príncipe Andrés.

El Príncipe Andrés pasará a partir de ahora a llamarse Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra.

Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso."