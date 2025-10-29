Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Suben a 100 la cifra de muertos en Gaza, entre ellos 35 niños Un total de 100 personas murieron, entre ellas 35 niños, en los bombardeos israelíes en la Franja palestina de Gaza, tras la reanudación anoche de los ataques del Ejército israelí en el enclave en lo que su Gobierno califica de violaciones del alto el fuego por Hamás. En un comunicado emitido este miércoles, la Defensa Civil Palestina en Gaza informa de este balance y añade que sus equipos continúan sus operaciones de rescate de muertos y heridos entre los escombros, a pesar de la "grave escasez" de recursos.

Israel anuncia que vuelve a aplicar el alto el fuego en Gaza El Ejército israelí anunció este miércoles que "tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas" vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza. "De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás", recoge el comunicado.

Más de 90 palestinos muertos por los bombardeos israelíes en Gaza desde el martes Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina. Esta oleada de ataques israelíes que han golpeado de norte a sur la Franja llegó la tarde de ayer, martes, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, en vigor desde hace más de dos semanas. (Seguir leyendo)

Hamás dice haber recuperado los cuerpos de dos rehenes durante las operaciones de búsqueda en Gaza Hamás ha anunciado este martes que durante la jornada ha conseguido recuperar de entre los escombros en la Franja de Gaza los cuerpos de dos rehenes que habían sido secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 contra Israel, en medio del frágil alto el fuego en el enclave palestino, donde el Ejército israelí ha retomado los bombardeos tras acusaciones cruzadas de violaciones del acuerdo. Las Brigadas Ezeldín al Qasam han indicado en un breve comunicado publicado en su canal de Telegram que han "podido recuperar los cuerpos de los dos prisioneros sionistas Amiram Cooper y Sahar Baruch durante las operaciones de búsqueda que han tenido lugar hoy", sin especificar si pretenden devolverlos próximamente.

Se eleva a 15 el número de muertos por ataques israelíes en Gaza Al menos 15 personas han muerto en los ataques israelíes que han tenido lugar este martes por la tarde en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya ordenado al Ejército retomar los ataques tras denunciar violaciones del acuerdo por parte de Hamás. Fuentes médicas consultadas por el diario palesitno 'Filastín', afín a Hamás, han indicado que además de los fallecidos hay medio centenar de heridos en ataques aéreos en las ciudades de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur).

Al menos nueve muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza Al menos nueve personas han muerto en los ataques israelíes que han tenido lugar este martes por la tarde en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya ordenado al Ejército retomar los ataques tras denunciar violaciones del acuerdo por parte de Hamás. El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, ha explicado que sus equipos han recuperado cuatro cadáveres tras un bombardeo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza (norte), mientras que han hallado cinco cuerpos, dos de ellos de niños, en un ataque contra un vehículo en Jan Yunis (sur).

Hamás se desvincula del tiroteo en el sur de Gaza y se compromete con el alto el fuego El movimiento islamista palestino Hamás aseguró que no es responsable del tiroteo este martes en Rafah, en el sur de Gaza, al que presuntamente responde el Ejército israelí con bombardeos en la Franja, y recalcó su compromiso con el alto el fuego vigente en este territorio desde el pasado 10 de octubre. En comunicado emitido en su canal en Telegram, Hamás calificó la respuesta militar de Israel a un supuesto ataque contra sus fuerzas en Rafah de "flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego, firmado en Egipto el pasado 9 de este mes y auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La ONU pide a Israel y Hamás que "respeten" el alto el fuego tras los nuevos ataques israelíes Naciones Unidas ha pedido a Israel y Hamás que respeten el acuerdo de alto el fuego después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya ordenado retomar "de inmediato" los ataques contra la Franja de Gaza, alegando violaciones del pacto por parte de la milicia palestina. "Es importante que todas las partes involucradas en el alto el fuego lo respeten, y no queremos que vuelvan a bombardear a civiles. No queremos que nuestras operaciones se descarrilen de nuevo", ha declarado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphene Dujarric, durante una rueda de prensa en la que ha calificado de "extremadamente preocupantes" las informaciones.

Israel bombardea Ciudad de Gaza y otros puntos del centro y sur de la Franja El Ejército israelí comenzó a bombardear la Franja de Gaza, con ataques en distintos puntos en todo el enclave, según confirman fuentes locales, y entre ellos en la ciudad de Gaza (norte), donde se escuchan explosiones violentas e intermitentes, según pudo atestiguar EFE. El portavoz del servicio de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, dijo a EFE en una llamada telefónica que han confirmado bombardeos en las inmediaciones del Hospital Shifa y en el barrio de Sabra, en el oeste y centro de la capital, respectivamente.