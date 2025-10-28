Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel permite a Hamás unirse a la Cruz Roja y Egipto para buscar los cuerpos de los rehenes en la parte de Gaza bajo control del Ejército

Entre las decenas de miles de toneladas de escombros que componen la Franja de Gaza, se buscan 13 cuerpos. Los cadáveres de los últimos rehenes israelíes muertos que quedan por liberar han inspirado decenas de iniciativas para encontrarlos. Después de que Israel permitiera la entrada de un equipo de especialistas egipcios, también ha dejado que Hamás se una a ellos y a la Cruz Roja en zonas bajo control de su Ejército para que ayuden a recuperar los cuerpos. El Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos ha presionado al Gobierno israelí y a los mediadores del alto el fuego a no proceder a una nueva fase de la tregua hasta que se devuelvan los cuerpos de todos los cautivos, afirmando que Hamás "sabe muy bien" dónde se encuentran.

"Han transcurrido dos semanas desde la fecha límite establecida en el acuerdo para el retorno de los 48 rehenes, pero 13 permanecen en cautiverio", han recordado en un comunicado este lunes por la mañana. "Las familias de los rehenes instan al Gobierno de Israel y a las partes mediadoras a que tomen medidas inmediatas y decisivas para garantizar que Hamás cumpla plenamente sus compromisos y restituya a todos los rehenes sin excepción", han añadido. Hace prácticamente una semana que Hamás no devuelve ningún cuerpo. El pasado martes entregó el último. El grupo palestino afirma que aún no ha podido localizar algunos de los cadáveres, y que necesita ayuda para localizarlos y recuperarlos.

