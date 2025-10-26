Contrabando
Lituania cierra su frontera con Bielorrusia tras incidentes con globos en espacio aéreo
El aeropuerto internacional de Vilna, la capital lituana, ha dejado de operar por tercera noche consecutiva debido al transporte aéreo de cigarrilos de contrabando procedentes de Bielorrusia
EFE
Lituania cerró indefinidamente su frontera con Bielorrusia después de que el aeropuerto internacional de Vilna, la capital lituana, dejara de operar por tercera noche consecutiva este domingo tras detectarse globos en el espacio aéreo del país báltico procedentes de Bielorrusia. "Lituania cierra indefinidamente su frontera con Bielorrusia", informó la radiotelevisión pública lituana 'LRT', que citó como fuente al Centro Nacional de Gestión de Crisis.
La decisión de cerrar la frontera con Bielorrusia se tomó poco después de que el aeropuerto de Vilna anunciara a las 19:42 GMT que suspendía todas las operaciones de vuelo debido a globos meteorológicos, supuestamente utilizados para el contrabando de cigarrillos, que volaban hacia el espacio aéreo lituano desde Bielorrusia.
El aeropuerto de la capital lituana indicó en su página de Internet que esperaba reanudar las operaciones alrededor de las 23:40 GMT.
Contrabando
En un comunicado de prensa publicado este domingo, el Ministerio del Interior de Lituania, responsable del Servicio de Guardia Fronteriza, afirmó que "el número de globos de contrabando detectados en 2025 (557) es más del doble que en 2024 (226)". El ministerio también señaló que "entre enero y septiembre de 2025, cuatro quintas partes (80,1 %) de los cigarrillos importados de Bielorrusia a Lituania se transportaron por aire, utilizando globos u otros vehículos aéreos no tripulados".
En total, este año se incautaron más de 1,1 millones de paquetes de cigarrillos transportados por aire, de los cuales unos 800.000 se transportaron utilizando globos. Según medios lituanos, los envíos de cigarrillos de contrabando suspendidos en globos suelen incluir una tarjeta SIM para que los destinatarios puedan localizarlos.
Esto también ha permitido a la policía lituana encontrar el lugar donde aterrizan las cargas de contrabando y detener a las personas que las recogen. El Ejecutivo lituano y el ejército del país báltico han debatido la posibilidad de derribar los globos que transportan material de contrabando, pero se impuso la apreciación de que tales acciones conllevarían el riesgo de causar daños a personas y propiedades en tierra, debido a la caída de cargas desde gran altura.
