Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre

La policía francesa ha detenido a dos sospechosos del robo en el Louvre este sábado por la noche, según ha informado el diario francés Le Parisien. Ambos detenidos se encuentran bajo custodia policial, sospechosos de haber formado parte del grupo de cuatro ladrones que irrumpió en el museo parisino y que perpetró lo que ya califican del robo del siglo.

Un robo que se produjo a plena luz del día y en tan solo 7 minutos, con un total de ocho joyas napoleónicas sustraídas. Entre ellas se encuentran el collar de zafiros de María Amelia, la última reina de Francia (esposa de Luis Felipe I, rey de 1830 a 1848), que está compuesto por numerosos zafiros y 631 diamantes. También la corona de Eugenia, que contiene cerca de 2.000 diamantes, y que fue encontrada horas después en las inmediaciones del museo.