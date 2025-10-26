Francia
Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
Entre las joyas sustraídas se encuentra el collar de zafiros de María Amelia, la última reina de Francia
Redacción
La policía francesa ha detenido a dos sospechosos del robo en el Louvre este sábado por la noche, según ha informado el diario francés Le Parisien. Ambos detenidos se encuentran bajo custodia policial, sospechosos de haber formado parte del grupo de cuatro ladrones que irrumpió en el museo parisino y que perpetró lo que ya califican del robo del siglo.
Un robo que se produjo a plena luz del día y en tan solo 7 minutos, con un total de ocho joyas napoleónicas sustraídas. Entre ellas se encuentran el collar de zafiros de María Amelia, la última reina de Francia (esposa de Luis Felipe I, rey de 1830 a 1848), que está compuesto por numerosos zafiros y 631 diamantes. También la corona de Eugenia, que contiene cerca de 2.000 diamantes, y que fue encontrada horas después en las inmediaciones del museo.
- Álvaro Cervera, tras la derrota frente al Barakaldo: 'En la segunda parte nos han sacado del campo; la manera de perder es fea
- Caritas despide a la Virgen de Candelaria con Café y Calor a ritmo de una Salve Rociera
- La pastelería artesana de Tenerife que tiene el dulce de moda de la isla: aquí puedes comer un bizcochito a rebosar de chocolate de Dubái
- Muere un hombre tras ser rescatado de una playa de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife registra una media de 37 incidencias diarias por incumplimientos del contrato de limpieza
- El agricultor más famoso de Canarias abre su propio mercado: así es el nuevo espacio de nito en Tegueste
- Lasesarre confirma la crisis del Tenerife: derrota ante el Barakaldo
- Sin camisetas ni tenis y la falda por debajo de la rodilla: pautas para los concejales de Santa Cruz de Tenerife