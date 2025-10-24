Tensiones EEUU-Colombia
La Administración Trump impone sanciones económicas a Petro tras acusarlo de "líder del narcotráfico"
Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia, varios de sus familiares y el ministro del Interior, en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos
EP
La Administración de Donald Trump ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro; varios de sus familiares y el ministro del Interior del país latinoamericano, en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su 'lista negra' a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Estas medidas llegan en la misma semana en la que se ha producido un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar "medidas muy severas" contra Colombia y Petro, al que tachó de "matón y mal tipo que produce mucha droga".
- Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
- Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula
- La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años
- El conductor que mató a un operario de carreteras en Tenerife circulaba ebrio
- Una joven, atropellada en la carretera de Icod de Los Vinos
- A qué hora juega hoy el CD Tenerife contra el Barakaldo CF y dónde ver el partido en TV y online
- Multado por calumniar al agente que instruyó el accidente mortal de su hijo en Adeje
- Detenido por agredir a su pareja en Tenerife tras negarse a tener relaciones sexuales