La UE aprueba un nuevo paquete de sanciones contra Rusia antes de reunirse con Zelenski

Los veintisiete gobiernos de la Unión Europea han aprobado este jueves el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania, antes de reunirse con el presidente Volodomir Zelenski, que incluye nuestras medidas contra el sector financiero y energético, además de restricciones a la libertad de movimiento para los diplomáticos rusos.

Apenas horas después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, haya anunciado sanciones contra dos grandes petroleras rusas, la UE da un paso más en sus medidas contra el Kremlin. Tras cancelar el presidente Donald Trump su posible reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, y ante la falta de avances en los contactos diplomáticos, tanto Washington como Bruselas han optado por aumentar la presión sobre Moscú.

Fin al gas

Según fuentes de la presidencia danesa, el nuevo paquete de sanciones contempla una prohibición gradual de las importaciones de gas natural licuado. Ese veto entrará en vigor en seis meses para los contratos a corto plazo y será aplicable desde el 1 de enero de 2027 para los contratos a largo plazo. Esto se suma al plan de la Comisión para poner fin a las importaciones de energía de aquí a 2028.

El texto también endurece la prohibición de las transacciones con dos grandes petroleras rusas y amplía la lista de barcos de la conocida como ‘flota fantasma’. Este término se refiere a las naves con bandera de un tercer país que Rusia utiliza para evadir las sanciones.

Las medidas se endurecen también respecto a los puertos en terceros países. El objetivo es sancionar aquellos que puedan utilizarse para el traslado de armamento o para eludir las sanciones, en particular para el transporte ilícito de petróleo.

Economía y comercio

En el ámbito financiero, la UE prohíbe las transacciones con cinco nuevos bancos rusos. Además, apunta por primera vez al negocio de las criptomonedas, prohibiendo este servicio para residentes, nacionales o entidades rusas. Además, apunta también a bancos en terceros países, en particular, en Tayikistán, Kirguistán, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

La UE amplía también la lista de entidades extranjeras que contribuyen a la evasión de las sanciones. Buena parte de ellas se encuentran en China, pero también en India o Tailandia. Bruselas las pone en el punto de mira por su participación en el desarrollo de drones. Con este paquete, los europeos también restringen los servicios que pueden prestar a entidades o ciudadanos rusos.

Restricciones diplomáticas

Este paquete de sanciones, además, incluye la creación de un nuevo mecanismo que permita restringir los movimientos de diplomáticos en la UE. En particular, se trata de un proceso de notificación y la autorización que los gobiernos deberán seguir para adoptar medidas de control de la entrada y el tránsito de diplomáticos rusos.

Las sanciones, que la Comisión presentó el pasado mes de septiembre, han sido aprobadas después de que Eslovaquia haya levantado su veto. Este nuevo paquete ha llegado justo a tiempo para la reunión del Consejo Europeo de este jueves en Bruselas, que debatirá la situación en Ucrania.

Los líderes recibirán a Zelenski, con quien debatirán qué puede hacer la UE para seguir apoyando a Ucrania. Una de las cuestiones más importantes sobre la mesa será cómo hacer uso de los activos congelados rusos para garantizar el respaldo económico y financiero a Kiev mientras dure la guerra.