Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski acusa a Orbán de utilizar la reunión entre Trump y Putin con fines electoralistas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que detrás de la propuesta del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de proponer la capital de su país, Budapest, como sede de una nueva reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump hay intereses electoralistas y ha cuestionado que pueda ser un anfitrión neutral.

"Hablamos de paz en Ucrania, no de elecciones en Hungría. No creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania en todas partes pueda hacer nada positivo para los ucranianos o, al menos, algo equilibrado", ha dicho Zelenski este lunes en una rueda de prensa, según recoge la agencia RBC.

Zelenski se ha referido en estos términos hacia un Orbán al que ha cuestionado su autoridad para mediar en este tipo de situaciones, un día después de ofrecerse para viajar hasta la capital húngara y reunirse con sus pares ruso y estadounidense "¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros?", se preguntó.