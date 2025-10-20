Informe preliminar
El cable roto del funicular en Lisboa no cumplía normativa para el transporte de personas
Redacción
El accidente del funicular de Gloria en Lisboa, donde 16 personas murieron el pasado 3 de septiembre, se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas, ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano. Así lo señala el informe preliminar del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), organismo gubernamental encargado del caso.
Según el escueto informe dado a conocer, la GPIAAF ha realizado un análisis preliminar sobre el accidente ocurrido en el Ascensor da Glória, Lisboa, el 3 de septiembre de 2025 con el objetivo de informar sobre las conclusiones de la investigación, difundir información relevante sobre seguridad y respaldar las recomendaciones que considere pertinentes.
La GPIAAF advierte de que "es necesario aclarar que este documento presenta información aún incompleta, que requiere aún ser ampliamente completada como resultado de las evaluaciones y pruebas periciales aún por realizar y del correspondiente análisis de los datos resultantes, y que su contenido no presenta, ni debe entenderse como, conclusiones integradas y definitivas sobre el accidente". En cualquier caso, y pese a que el caso sigue bajo secreto judicial, el cable fue la causa del fatal accidente. El informe final se publicará en un plazo de un año desde el suceso.
- Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
- El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
- El claro mensaje de Álvaro Cervera tras la primera derrota del CD Tenerife: 'En la primera parte, hemos sido un equipo vulgar
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- Pedro y Silva quieren regalar a Tenerife un partido único: leyendas canarias y mundiales en el Heliodoro en 2026
- Un enjambre de terremotos en la costa de Tenerife, uno sentido por la población, mantiene en alerta a los vulcanólogos
- Más de mil jóvenes de la Diócesis de Tenerife 'hacen lío' con el grupo Hakuna y la Virgen de Candelaria
- No hay piche para tanto coche en Tenerife: el 66% de las dos autopistas está congestionado