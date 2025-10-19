Oriente Próximo
Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si hay heridos o víctimas mortales
EFE
Jerusalén
La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si hay heridos o víctimas mortales, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigor el pasado día 10 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Cabildo de Tenerife apoya reducir el límite de velocidad pero solo en algunos tramos de la TF-1 y TF-5
- El restaurante de Tenerife que tiene el primer buffet libre de hamburguesas de la isla: come cantidades ilimitadas hasta reventar por menos de 15 euros
- CD Tenerife - Unionistas de Salamanca CF: fecha, horario y cómo ver gratis la octava jornada de Primera Federación Versus E-Learning
- El hallazgo de una tonelada de hachís en la costa de La Gomera destapa una banda criminal de tráfico de drogas
- Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales
- El informe de la denuncia al profesor José Luis Zurita llega al rector de la ULL
- Fuente del Bardo: dos pueblos y un solo barranco
- Mila Pacheco, nueva decana de los abogados tinerfeños