Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Alemania aboga por la redacción de un paz para Ucrania tras el último encuentro entre Trump y Zelenski

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha resaltado la necesidad de elaborar un plan de paz para Ucrania tras la reunión en Washington del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, de la cual fueron posteriormente informados varios líderes europeos. "Ucrania necesita ahora un plan de paz", tras la comunicación telefónica con Zelenski sobre el encuentro con Trump, donde quedó en el aire la discutida entrega de misiles Tomahawk estadounidenses, una estrategia que el presidente ruso, Vladimir Putin, consideraría como una agresión imperdonable por parte de Washington. El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha calificado por su parte de "constructiva" la reunión entre Trump y Zelenski antes de indicar que Merz y otros líderes europeos celebraron la "estrecha cooperación transatlántica" y subrayaron la urgencia de los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania.