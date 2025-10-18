Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel señalizará una "línea amarilla" en Gaza y advierte de que las violaciones serán respondidas con fuego

Israel sigue identificando los cuerpos de los cautivos fallecidos entregados por Hamás, después de que este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica liberara a los 20 cautivos vivos. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo. Israel, por su parte, liberó los primeros prisioneros palestinos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El plan para Gaza reaviva el debate de la solución de dos estados y la autodeterminación del pueblo palestino El acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza ha reavivado el debate sobre la solución de dos estados. Pese a que más de una decena de países se han sumado en los últimos meses al reconocimiento de Palestina como Estado, la 'hoja de ruta' formulada por el presidente Donald Trump plantea serias dudas sobre la autodeterminación del pueblo palestino y la gobernanza de los territorios ocupados. Hamás, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina se han negado a aceptar el establecimiento en Gaza de un gobierno de transición temporal formado por tecnócratas palestinos y bajo supervisión de una junta internacional encabezada por el magnate republicano, así como por el ex primer ministro Tony Blair, entre otras figuras políticas.

Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) identificó durante la noche el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit, anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, este sábado. "Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", recoge el comunicado. Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día. Según otro comunicado del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes (vivos y muertos).

Once muertos, siete de ellos niños Al menos once personas han muerto, incluidos siete niños, en un ataque del Ejército de Israel contra el vehículo en el intentaban regresar a su casa en ciudad de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego acordado la semana pasada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Lea aquí la noticia completa.

Hamás entregará otro cuerpo El grupo islamista Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja el cadáver de otro rehén en Gaza, exhumado este mismo viernes, a las 23.00 hora local (20.00 GMT), según un comunicado de la organización. "Como parte del acuerdo Tormenta de Al Aqsa para la liberación de presos, las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán el cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza a las 11.00 PM hora de Gaza", recoge el texto.

El Ejército israelí confirma el ataque contra un minibús con 10 personas en Gaza El Ejército israelí confirmó que este viernes que atacó un "vehículo sospechoso" que, según la Defensa Civil de Gaza, era un minibús en el que viajaban diez personas que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, al sur de Ciudad de Gaza. "Las tropas abrieron fuego para eliminar la amenaza", según informaron a EFE fuentes castrenses, que aseguraron que lo hicieron "siguiendo lo establecido en el acuerdo" de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

La ONU reivindica la solución de los dos Estados y la rendición de cuentas para la paz en Gaza Para asegurar una paz duradera en Gaza debe reconocerse el derecho de los palestinos a la autodeterminación y existir una rendición de cuentas por las "atrocidades cometidas", afirmó este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Consideró que tiene que haber un proceso político que lleve a la solución de dos Estados (Palestina e Israel), donde se reconozca el derecho a la autodeterminación de los palestinos.

Netanyahu dice que María Corina Machado "apreció" sus "decisiones" en Gaza El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una llamada telefónica con María Corina Machado, recientemente galardonada con el premio Nobel de la Paz, en la que esta "apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra", según la oficina del mandatario. "La Sra. Machado dijo al primer ministro que apreciaba de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra y los logros de Israel, y celebró el acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza", recoge un comunicado difundido por la oficina del primer ministro. El comunicado no detalla cuándo se produjo la llamada, apuntado que fue "recientemente". La oficina del líder israelí aseguró que Machado también apreció la lucha de Netanyahu "contra el eje iraní del mal, que no sólo actúa contra Israel sino también contra el pueblo de Venezuela".

Denuncian un ataque israelí a un minibús con diez pasajeros en el sur de la Ciudad de Gaza El servicio de emergencias de Defensa Civil de Gaza denunció que un número indeterminado de personas han resultado muertas o heridas en un ataque de artillería israelí contra un minibús que trasladaba a una decena de viajeros que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, en el sur de Ciudad de Gaza. Preguntado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado al respecto. Según detalló Defensa Civil, sus equipos están realizando una misión de salvamento en el lugar del ataque, del que fue rescatado un niño herido, mientras que desconocen el paradero de otros dos "debido al peligro que supone trabajar en la zona".

Hamás pide a los mediadores "dar seguimiento" a las cláusulas del pacto con Israel, especialmente sobre ayuda Hamás ha reclamado este viernes a los mediadores del acuerdo alcanzado la semana pasada con Israel sobre la Franja de Gaza que "den seguimiento a la aplicación del resto de cláusulas del acuerdo", especialmente en lo relativo a la entrada de ayuda humanitaria, y ha pedido formar un comité para la gestión de los asuntos del enclave palestino. "Pedimos a todos que continúen sus esfuerzos junto al pueblo palestino y que los mediadores completen su papel de seguimiento de la aplicación del resto de cláusulas del acuerdo, especialmente las relacionadas con la entrada de ayuda en las cantidades requeridas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Gaza", ha afirmado, antes de incidir en que esto pasa por la reapertura del paso de Rafá, en la frontera con Egipto.