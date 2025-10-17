Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa real británica

El príncipe Andrés dejará todos sus títulos reales

El príncipe Andrés.

El príncipe Andrés. / EFE

EFE

Londres

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

