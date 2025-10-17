Casa real británica
El príncipe Andrés dejará todos sus títulos reales
EFE
Londres
El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
- El mejor equipo del fútbol regional canario
- Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
- Un Monte Rushmore nacionalista o un sustituto japonés para el Monumento a Franco: así son las nuevas propuestas vecinales para Santa Cruz
- El CB Canarias convierte la adversidad en un entrenamiento
- ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?