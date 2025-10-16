Veterano diplomático
Muere Jesús Silva Fernández, el exembajador de España en Venezuela que dio refugio al opositor antichavista Leopoldo López
El sevillano Jesús Silva Fernández, actual cónsul general español en Guadalajara (México), fallece a los 63 años de edad a causa de un infarto
Redacción
El diplomático español Jesús Silva Fernández, exembajador en Venezuela que dio refugio al líder opositor al madurismo Leopoldo López, falleció este miércoles a los 63 años de edad.
Así lo confirmó el Consulado General de España en la ciudad mexicana de Guadalajara, dónde ejercía como cónsul general desde hace apenas dos meses y medio.
Silva Fernández ha fallecido tras sufrir un infarto, informa Diario de Sevilla. El pasado 5 de octubre sufrió un ictus y, aunque estaba en fase de recuperación, su corazón no ha podido superar un nuevo episodio cardíaco que ha sido fatal.
El veterano diplomático sevillano tuvo una larga trayectoria como embajador en Venezuela (2017-2020), en Panamá (2010-2014) y en Jamaica (2005-2010), así como cónsul general en Rosario, Argentina, y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2021-2025).
No obstante, su etapa de mayor proyección fue en Caracas. Fue en ese período cuando Silva Fernández dio refugio a Leopoldo López, líder de la oposición antichavista. En 2018 fue expulsado de Venezuela cuando el régimen de Nicolás Maduro acusó al Gobierno español de injerencias en su política interior, si bien más tarde pudo regresar al país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
- El mejor equipo del fútbol regional canario
- Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
- Un Monte Rushmore nacionalista o un sustituto japonés para el Monumento a Franco: así son las nuevas propuestas vecinales para Santa Cruz
- El CB Canarias convierte la adversidad en un entrenamiento
- ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?