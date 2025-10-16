Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La Policía ucraniana detiene a 6 soldados por chantajes, secuestro y torturas en Ternópil
La Policía Nacional ucraniana ha anunciado la detención de seis soldados también ucranianos por secuestrar, torturar y chantajear a civiles en la región de Ternópil del oeste de Ucrania. Según explica la Policía en un comunicado, se han iniciado procedimientos contra siete sospechosos de estos delitos. “Los agresores llevaban a las víctimas fuera de la ciudad, les pegaban y pedían dinero o bienes”, se lee en la nota de la Policía, que ha recuperado en la región de Kiev un coche obtenido por estos medios por los sospechosos.
"Bajo la responsabilidad" de Trump
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que la guerra en Ucrania terminará "bajo la responsabilidad" del presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que incidió en que todos los miembros de la OTAN deben contribuir a la iniciativa aliada con la que se compra material militar a Washington para enviarlo a Kiev. "Esta guerra no empezó bajo la responsabilidad del presidente Trump, pero terminará bajo ella", declaró Hegseth durante la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania celebrada hoy en Bruselas.
EEUU advierte a Rusia
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha señalado este miércoles en un mensaje a Rusia que la guerra debe acabar en Ucrania, avisando de que, si no da pasos en el corto plazo, Washington tomará medidas para "imponer costes" al Kremlin. "Ahora es el momento de poner fin a esta trágica guerra, detener el derramamiento de sangre innecesario y sentarse a la mesa de negociaciones", ha insistido el secretario estadounidense en declaraciones en la reunión del Grupo Contacto para Ucrania, con el que unos 50 países afines a Ucrania suministran ayuda militar a Kiev.
La respuesta de Lavrov
Rusia no ha tratado de convencer a Estados Unidos sobre el riesgo de suministrar misiles Tomahawk a Ucrania ya que espera que sea consciente de que esto significaría una escalada, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con el periódico Kommersant. "No solicitamos ningún encuentro para convencer a la Administración de Estados Unidos de que se trata de un paso muy peligroso. Partimos de que allí hay gente muy inteligente y experimentada que comprende perfectamente todo por sí misma", aseveró.
Compra de material militar estadounidense para Kiev
La ministra española de Defensa, Margarita Robles, no descartó este miércoles que España participe en el futuro en la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), con la que los aliados compran material militar estadounidense para enviarlo a Kiev. "Creo que en este momento son más de veinte los países que están pensando en esa posibilidad y España va a ser siempre parte de la solución a los problemas", dijo en declaraciones a la prensa durante la reunión de titulares de Defensa de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.
Tomahawks para Ucrania
Los misiles de largo alcance estadounidenses Tomahawk ganan protagonismo como factor catalizador de un posible al fuego en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentará a su homólogo de EEUU, Donald Trump, una nueva estrategia para presionar a Rusia en su reunión en la Casa Blanca el próximo viernes. Esa nueva estrategia se pretende basar, entre otras cosas, en el refuerzo de las capacidades de ataque a larga distancia de Kiev con la transferencia a Ucrania de misiles Tomahawk estadounidenses.
Moscú y Minsk anuncian programa de asociación militar estratégica para el lustro 2026-2030
El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, anunció hoy la adopción de un programa de asociación militar estratégica con Bielorrusia para los años 2026-2030, en una reunión de la plana mayor conjunta de las carteras de Defensa de los dos países. "Más adelante elaboraremos el plan de su puesta en marcha. Quisiera subrayar que el actual nivel de cooperación militar y técnico-militar permite adoptar rápidamente medidas conjuntas para conjurar todo el espectro de desafíos y amenazas a la seguridad de nuestros países", dijo Beloúsov, citado por la agencia oficial rusa TASS.
Rusia mantiene el 19% del mercado del gas de la Unión Europea a pesar de la guerra
El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, declaró este miércoles que Rusia aún está presente en el 19% de las importaciones totales de gas de la Unión Europea. "Aunque antes el gas ruso representaba aproximadamente el 44% del balance energético europeo, hoy, dentro de las importaciones totales, se mantiene en aproximadamente el 19 %", declaró Nóvak durante la Semana de la Energía Rusa. En el mismo evento agradeció al ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, allí presente, ya que su país es de los pocos miembros de la unión que siguen comprando gas ruso.
Alemania desplegará un segundo contingente de cazas Eurofighter en el flanco este de la OTAN
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció este miércoles que las Fuerzas Armadas alemanas reforzarán su presencia en Polonia en labores de vigilancia del espacio aéreo del flanco este de la OTAN con varios Eurofighter, lo que supondrá el despliegue de un segundo contingente de estos aviones de combate después de los que se hallan destacados en Rumanía. "En el futuro, también estaremos con varios Eurofighters en Malbork, en Polonia. Esto nos hará aún más activos, más presentes y más visibles en la frontera oriental de la Alianza", dijo Pistorius en los márgenes de la reunión de titulares del ramo de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas.
Zelenski nombra un nuevo alcalde en Odesa tras retirarle la ciudadanía ucraniana al anterior
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha nombrado este miércoles a Sergi Lisak como nuevo alcalde de Odesa, un día después de poner esta importante ciudad ubicada a orillas del mar Negro bajo un gobierno militar en respuesta al cese de Gennadi Trujanov, a quien las autoridades le descubrieron la ciudadanía rusa. Sergi Lisak había estado al frente hasta este miércoles de Dnipropetrovsk, una de las provincias bajo una "administración militar" que gestiona las regiones del sur y sureste de Ucrania asediadas por las fuerzas, pero no así en Odesa, a pesar de su importante situación estratégica y ser también blanco de los ataques.
