Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania asegura haber destruido más de 85 de los cerca de 115 drones lanzados por Rusia en las últimas horas

Soldados ucranianos instalan redes para protegerse de los drones en una zona del Donetsk.

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Directo | El PP intenta hoy que el Congreso inste al Gobierno a informar de favores de Hacienda a empresas de Aldama

Una empresa de Cartagena presenta al Ejército un software para evitar el extravío de las herramientas de los aviones

La Laguna celebra la XII Muestra de Artesanía con cerca de 40 artesanos en la Plaza de La Concepción

La Laguna deberá reactivar el proceso de adjudicación del servicio de alumbrado público tras un recurso estimado

La Laguna comprará tres parcelas en Tejina para crear nuevos aparcamientos públicos

Un solo gen puede triplicar la cosecha de trigo

La ULL encuentra los vestigios de los bosques ancestrales de Tenerife en un nuevo yacimiento en pleno corazón de La Laguna

Aena contará con asesores de la Isla para reformar los aeropuertos

