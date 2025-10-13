Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Los siete rehenes liberados por Hamás en la primera tanda ya están en manos del Ejército israelí

Son parte de los 20 cautivos vivos que liberará este lunes el Movimiento de Resistencia Islámica en Gaza

La liberación de los primeros rehenes de Hamás en Gaza, en imágenes

La liberación de los primeros rehenes de Hamás en Gaza, en imágenes / Oded Balilty / AP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

