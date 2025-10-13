Guerra en Oriente Próximo, en directo | Los siete rehenes liberados por Hamás en la primera tanda ya están en manos del Ejército israelí

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Trump llega a Israel para asistir a la entrega de los rehenes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el lunes a Israel para asistir a la entrega de los rehenes secuestrados por Hamás y participar en una sesión en el Parlamento (Knesset) en una visita de apenas unas horas. Trump tiene previsto continuar viaje desde Israel hacia la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij para asistir a la Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.

Israel confirma la liberación de siete rehenes secuestrados por Hamás La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes la recepción de siete rehenes que fueron secuestrados por el grupo islamista Hamás, tras haber estado cautivos durante dos años en la Franja de Gaza. "El Gobierno israelí acoge con beneplácito el regreso de nuestros secuestrados a sus fronteras: Ohel Alon, Angrest Matan, Berman Gali, Berman Ziv, Gilboa-Dalal Guy, Mor Eitan y Miran Omri", indicó el Ejecutivo en un comunicado. Las autoridades informaron a las familias de los liberados que "se han unido a nuestras fuerzas en la Franja de Gaza y pronto se dirigirán hacia territorio israelí", añadió la nota.

Macron dice que con la liberación de los rehenes la paz "se hace posible" El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado hoy que con las primeras liberaciones de rehenes por parte de Hamás que se han producido esta mañana, y con las que tienen que llegar, "la paz se hace posible" para las partes. En un mensaje en su cuenta de X, Macron ha subrayado que comparte "la alegría de las familias y del pueblo israelí" por esas primeras liberaciones de siete rehenes y ha recordado que estuvo con esas familias recientemente. "Con su liberación y con la de los otros trece rehenes esta mañana, la paz se hace posible para Israel, para Gaza y para la región", ha subrayado.

Hamás empieza la liberación de los rehenes restantes en Gaza con los primeros siete cautivos ya en manos de la Cruz Roja Han pasado dos años y seis días desde que pisaron suelo israelí. Y, ahora, finalmente, estos 20 rehenes israelíes vuelven a casa. Han sido 783 días de cautividad en la Franja de Gaza tras su secuestro durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Este lunes por la mañana, este grupo palestino y otros con presencia en la Franja han empezado a liberarlos en diferentes puntos del enclave, y están siendo trasladados a Israel por la Cruz Roja. Al menos siete rehenes ya han sido transferidos a la Cruz Roja en Ciudad de Gaza, según informan medios israelíes. Estos incluyen a Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dallal. Tras un chequeo médico inicial y el tan deseado reencuentro con sus familias, el Ejército israelí los trasladará en helicóptero al hospital. Leer la noticia completa

Sánchez viaja hoy a Egipto para la ceremonia de la firma del acuerdo sobre Gaza El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este lunes a Egipto para asistir a la ceremonia de firma del acuerdo del plan de paz sobre Gaza, en la que, entre otros líderes, coincidirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La firma tendrá lugar en la localidad de Sharm el Seij, y aunque en un principio se informó de que la presencia de Sánchez respondía a una invitación de Egipto, país anfitrión de la cumbre, fuentes del Ejecutivo informaron posteriormente de que se trata de una invitación conjunta de los gobiernos egipcio y estadounidense. En el evento está prevista la presencia de una treintena de líderes internacionales.

Hamás publica la lista de 20 rehenes vivos que serán liberados en las próximas horas Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, difundieron este lunes los nombres de los 20 rehenes israelíes que, según aseguró, serán liberados en las próximas horas en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel bajo mediación de Estados Unidos y Egipto. De acuerdo con la lista publicada por Hamás, los rehenes que recuperarán la libertad son Yosef Chaim Ohana, Bar Kuperstein, Evyatar David, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa Dalal, Rom Braslavski y Ariel Cunio. La liberación se realizará en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (5:00 GMT) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local, en el área de Jan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

Cruz Roja se dirige a un punto en el norte de Gaza donde serán entregados varios rehenes La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios rehenes serán transferidos a su custodia, informó el Ejército israelí en un comunicado. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante", añade la nota.

Tel Aviv se despierta expectante ante la liberación de los rehenes en Gaza Tel Aviv amaneció este lunes expectante, con cientos de personas reunidas ya en la plaza de los Rehenes de la ciudad, ante la liberación de los rehenes en Gaza por parte de Hamás, que según la prensa israelí comenzará a las 8:00 hora local (5:00 GMT), y la posterior visita del presidente de EE.UU., Donald Trump. Desde antes de despuntar el día, los israelíes ya ondeaban en esta plaza de Tel Aviv, que lleva dos años albergando concentraciones y actos diversos para pedir que los rehenes vuelvan a casa, banderas israelíes, carteles con las caras de los cautivos y de Donald Trump, así como frases como 'Un nuevo día se levantará' y 'Paz en Israel'. Según el canal israelí N12, se espera que se produzca la primera ronda de liberaciones de los rehenes vivos -se calculan en unos 20- a las 8:00 hora local en la zona del corredor de Netzarim de Gaza, una línea que divide la franja de este a oeste por debajo de su capital.

Trump dice que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado". "La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?", aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Próximo. El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugería que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo.