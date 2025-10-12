Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis política en Francia

El Elíseo anuncia el segundo Gobierno de Lecornu con miembros de perfil técnico

Destacan el prefecto de Policía de París, Laurent Núñez, nombrado ministro del Interior, y Catherine Vautrin como titular de Defensa, hasta ahora ministra de Trabajo, mientras repite el macronista Roland Lescure, en Economía, con la ardua tarea de elaborar el Presupuesto de 2026

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu / Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

Efe

París

La presidencia francesa anunció el segundo gobierno liderado por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien incluye a personalidades con un perfil técnico, pero también a ministros ya integrantes del gabinete del propio Lecornu presentado hace una semana y que duró apenas 14 horas por disensiones internas.

Entre las principales carteras, destacan el prefecto de Policía de París, Laurent Núñez, nombrado ministro del Interior; y como titular de Defensa, Catherine Vautrin (hasta ahora ministra de Trabajo); mientras que repiten el macronista Roland Lescure, en Economía y con la ardua tarea de trabajar en el Presupuesto de 2026, y el centrista Jean-Noël Barrot, en Exteriores.

