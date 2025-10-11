EEUU
Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi
El incidente ha tenido lugar en la calle principal de Leland, de unos 4.000 habitantes, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el de Charleston
EP
Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.
El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.
El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de Charleston.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja
- Guía para no perderse ningún paso de la Virgen de Candelaria en su visita a Santa Cruz de Tenerife
- Un oasis en el 'cole': 51 centros educativos de Tenerife se convierten en refugios contra el calor para 16.500 estudiantes
- Nueva experiencia gastronómica en Tenerife: dos de los mejores chefs del mundo harán una cena a cuatro manos en este lujoso hotel
- Se prende fuego un coche en plena autopista del Norte de Tenerife
- Mukesh Daswani afronta 12 años de prisión por estafar 2,5 millones
- CP Cacereño - CD Tenerife: cuándo es, horario y cómo ver la jornada 7 de la Primera Federación Versus E-Learning
- Ni cantinas ni asientos de plástico: así es la zona visitante del estadio Príncipe Felipe que ocuparán los aficionados del CD Tenerife