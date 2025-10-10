Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia ataca con misiles y drones infraestructura energética en Kiev, Zaporiyia y Dnipró
El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche un ataque masivo contra Ucrania que tuvo entre sus objetivos instalaciones energéticas y provocó cortes de electricidad y gas en las regiones de Kiev (norte), Zaporiyia (sureste) y Dnipropetrovsk (centro), según han informado las autoridades ucranianas.
Según ha informado en su cuenta de Facebook la empresa gasística pública de Zaporiyia, los daños provocados por el ataque a infraestructuras gasísticas de la capital de la región han obligado a limitar de forma temporal el suministro de gas natural.
La UE recrimina a Tayikistán que no detenga a Putin pese a sus "obligaciones" con el TPI
La Unión Europea ha afeado este jueves a Tayikistán que haya incumplido sus "obligaciones" con el Estatuto de Roma y haya permitido la visita oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el que pesa una orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes en Ucrania. La UE, a través del Servicio de Acción Exterior que dirige Kaja Kallas, ha subrayado en un comunicado su "contundente apoyo" a los esfuerzos internacionales para que Rusia rinda cuentas por sus abusos, en aras de "los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación" y a las "garantías de no repetición".
Trump dice que la de Gaza es la octava guerra que resuelve y augura que la próxima será la de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para un alto el fuego en la Franja de Gaza es el octavo conflicto que ha solucionado y señaló que la guerra de Ucrania será el próximo. "Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder", declaró Trump al inicio de una reunión de su gabinete.
Zelenski cree que el envío de misiles Tomahawk a Ucrania forzaría a Putin a negociar
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que el envío de misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania por parte de EE.UU. podría forzar al presidente ruso, Vladímir Putin, a negociar el final de la guerra que piden tanto Kiev como Washington.
“Ahora mismo es importante enviar una señal de que se reforzará a Ucrania por todos los medios posibles. Y uno de esos medios importantes para mí son los Tomahawks”, dijo Zelenski, citado este viernes por la publicación ucraniana Kyiv Independent, en un encuentro con periodistas.
El Tribunal de Estrasburgo condena a Ucrania por violar los derechos de ortodoxos dependientes de Moscú
El Tribunal de Estrasburgo condenó este jueves a Ucrania por haber violado los derechos religiosos de una comunidad de la iglesia ortodoxa dependiente del patriarca de Moscú por el uso de una iglesia de la que era propietaria y que generó un conflicto con fieles ortodoxos vinculados al patriarca de Kiev.
Los jueces europeos consideran que esa condena ya constituye una satisfacción adecuada a la demanda presentada en 2019 por esa comunidad que poseía y utilizaba la iglesia en el pueblo de Ptycha, en la región de Rivne (al oeste del país), de forma que no acceden a su solicitud de indemnización.
Una delegación ucraniana viajará a EEUU para hablar de activos rusos bloqueados
Una delegación del Gobierno ucraniano viajará a Estados Unidos a principios de la próxima semana para hablar de varios aspectos prácticos en la colaboración bilateral, entre los que el presidente, Volodimir Zelenski, ha incluido la defensa antiaérea, la energía y las sanciones, así como la posible utilización de los activos rusos bloqueados actualmente por la aplicación de dichos castigos.
Zelenski ha explicado en redes sociales que la delegación estará encabezada por la primera ministra, Yulia Sviridenko, el jefe de la oficina presidencia, Andri Yermak, y el responsable de la política de sanciones, Vladislav Vlasiuk, si bien no ha aclarado con quiénes se verán en Washington.
Ucrania usa contra Rusia su misil de largo alcance Flamingo
Ucrania utilizó la semana pasada por primera vez su misil de crucero de largo alcance Flamingo, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una conversación con periodistas.
El misil -producido por la empresa ucraniana Fire Point y que, según las informaciones hechas públicas, es capaz de alcanzar objetivos a tres mil kilómetros de distancia- fue utilizado por las fuerzas ucranianas junto con misiles de crucero Neptuno, que también son de producción propia.
“Decimos simplemente que está en uso, y que ya hay resultados de este armamento nuestro”, dijo Zelenski citado este jueves por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.
Ucrania derriba 87 drones y alcanza una infraestructura de gas de Lukoil en Rusia
Ucrania derribó durante la pasada noche 87 de los 112 drones lanzados por Rusia contra su territorio, al tiempo que alcanzó una planta de procesamiento de gas de la empresa rusa Lukoil situada en la región de Volgogrado de la Federación Rusa.
Veintidós de los drones lanzados por Rusia no pudieron ser interceptados e impactaron en doce localizaciones distintas en territorio ucraniano, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana.
Rusia derriba 19 drones ucranianos sobre siete de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 19 drones de ala fija sobre siete regiones del país, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram,
Según el parte castrense, nueve de los aparatos abatidos la pasada noche fueron destruidos sobre la región de Volgogrado, cuyo lugar más próximo a la frontera de Ucrania se encuentra a una distancia de 140 kilómetros.
El previsible nuevo primer ministro de República Checa reafirma que "no habrá dinero para armas en Ucrania"
El vencedor de las pasadas elecciones legislativas checas y previsible nuevo primer ministro, Andrej Babis, ha reafirmado este miércoles la postura que ha venido defendido en campaña y ha dicho que "no habrá dinero para armas en Ucrania".
"No daremos a Ucrania ni una sola corona de nuestro presupuesto para armas", ha afirmado quien ya fuera primer ministro entre 2017 y 2021 y que en estas elecciones logró cerca del 37 por ciento de los votos, a los que sumará lo logrado por otros dos fuerzas de la ultraderecha euroescéptica checa para formar gobierno.
