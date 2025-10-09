Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

La nota manuscrita de Rubio a Trump sobre el acuerdo de paz: "Necesitamos que apruebes una publicación para que podamos anunciar el acuerdo primero"

El jefe de la diplomacia estadounidense interrumpió una conferencia del presidente para comunicarle la trascendente noticia

El secretario de Estado, Marco Rubio, le susurra a Donald Trump, quien sostiene la nota entregada por Rubio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, le susurra a Donald Trump, quien sostiene la nota entregada por Rubio. / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción

Barcelona

La escena ha dado la vuelta al mundo. Fue el momento en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interrumpió al presidente, Donald Trump, en una comparecencia ante la prensa susurrándole al oído y, con posterioridad, entregándole una nota manuscrita.

El jefe de la diplomacia estadounidense le advertía de que el acuerdo entre Israel y Hamás para implementar el plan de paz en la Franja de Gaza está "muy cerca". "Necesitamos que apruebes una publicación para que podamos anunciar el acuerdo primero", rezaba la nota manuscrita dirigida al presidente. Y, efectivamente, solo minutos después un mensaje del líder republicano en su red social anunciaba el acuerdo.

Israel Hamás han llegado la madrugada del jueves a un principio de acuerdo para un alto el fuego en Gaza y pavimentar el camino hacia la paz en el enclave palestino después de más de dos años de brutal ofensiva israelí en una desproporcionada represalia por el ataque islamista del 7 de octubre de 2023.

