El Gobierno de Netanyahu se reunirá esta tarde para aprobar el plan de paz para Gaza

El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu tiene previsto reunirse este jueves a las 17.00 hora local (15.00 GMT) para dar su visto bueno al plan de paz para Gaza que acordaron firmar esta madrugada Israel y Hamás en Egipto, informó a EFE una fuente gubernamental.

El acuerdo, que se refiere a una primera fase del plan y fue anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, supondrá un alto el fuego y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, que se producirá -según dijo Trump- el lunes. De ellos, las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.

Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes conformarán los 1.950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.

Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1.700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.

Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.

Esta línea permitirá que las tropas israelíes permanezcan en Gaza en un perímetro de una profundidad de en torno a 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y 6,5 en la más amplia, garantizando la presencia militar de Israel en, aún, cerca de la mitad del enclave.

Según el diario israelí Haaretz, esta primera retirada se producirá para que las milicias gazatíes, encabezadas por Hamás, puedan localizar a todos los rehenes.

Tras la firma, Hamás señaló en un comunicado que, "tras negociaciones responsables y serias" en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el "fin a la guerra de exterminio" contra el pueblo palestino y "la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza".

El Ejército prepara su retirada de Gaza

Soldados del ejército israelí caminando hacia un vehículo militar blindado. / Associated Press/LaPresse / LAP

El Ejército de Israel anunció este jueves que ha comenzado los preparativos y está estableciendo un protocolo de combate para retirarse "pronto" a línea marcada para la primera fase de su retirada, recogió un comunicado.

"El Ejército ha comenzado los preparativos operativos para implementar el acuerdo (de alto el fuego). Como parte de este proceso, se están llevando a cabo los preparativos y un protocolo de combate para pasar pronto a las líneas de despliegue ajustadas", anunciaron las fuerzas armadas.

Asimismo, el Ejército aseguró que sigue desplegado en Gaza y está preparado para "cualquier desarrollo operativo".

La propuesta de tregua del presidente de EE.UU., Donald Trump, recoge que el ejército israelí deberá hacer una primera retirada de Gaza hasta la "línea amarilla", a una profundidad de unos 1,5 kilómetros (en su zona más estrecha) y 6,5 (en la más amplia) desde la divisoria entre Gaza e Israel.

Aún no han trascendido los calendarios para las demás fases de retirada de las tropas israelíes, que una vez lleguen a la "línea amarilla" seguirán estando presentes en cerca de la mitad del enclave (hasta el momento dominaban más del 80 %).