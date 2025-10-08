La justicia argentina pide analizar los teléfonos de los implicados en el 'criptogate' para determinar su relación con los hermanos Milei

Javier Milei acumula días funestos en su calendario político antes de las cruciales elecciones legislativas del 26 de noviembre. La oposición se prepara para limitar el uso de los decretos presidenciales. Tras ser imputado por presunto lavado de dinero, el diputado José Luis Espert pidió licencia de la Cámara de Diputados hasta el 8 de diciembre. El Banco Central (BCRA) se queda sin dólares para contener el aumento del precio de la divisa porque no llegan las buenas noticias desde Estados Unidos. Y, lo peor, el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó finalmente analizar el contenido de los teléfonos claves en el marco de las investigaciones del llamado "criptogate". El portal 'La Política Online' no dudó en sostener que a ocho meses del escándalo Taiano dio el paso "después de una larga siesta" porque el anarcocapitalista se encuentra en su momento de mayor debilidad política.

Taiano intenta determinar si existieron comunicaciones entre el extertuliano televisivo, la secretaria general de la Presidencia y los promotores de la criptomoneda que estafó a miles de ahorradores: Hayden Davis, el exempleador de Milei en su época mediática, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Los teléfonos habían sido secuestrados el 6 de marzo pasado, unos 20 días después de la estafa millonaria con activos digitales lanzada el 14 de febrero. Según el diario 'La Nación', el contenido de los dispositivos ya fue "extraído" y está en poder de los investigadores.

El escándalo $LIBRA comenzó en febrero con la entusiasta promoción en la cuenta de X de Milei. Pocas horas después de borrar el mensaje llegó el timo. Los ahorradores habían sido birlados por millones de dólares. Un tribunal de Nueva York comenzó a dilucidar responsabilidades. La justicia local se movió entonces con extrema parsimonia porque el mandatario todavía estaba en su pico de popularidad. Por entonces, la Oficina Anticorrupción consideró que el presidente no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos. La Cámara de Diputados formó una comisión investigadora que busca interrogar a Karina Milei, en el centro del escándalo, pero la secretaria general de la Presidencia hace oídos sordos a esa petición.

Giro previsible

El cambio de humor social en Argentina después de la paliza que sufrió el oficialismo en los comicios parlamentarios de Buenos Aires y la acumulación de tormentas en los mercados ubicó otra vez a Taiano en el centro de la escena. El fiscal, dijo 'La Nación', ha pedido el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para determinar qué contienen esos teléfonos que permita llegar a los responsables de la estafa.

"Entre los contactos cruciales que se buscan en las comunicaciones de Novelli y Morales se encuentran los hermanos Milei, además de Davis y Manuel Terrones Godoy". La lista de personas investigadas incluye también a otros empresarios locales y extranjeros. Taiano ha pedido que sean rastreadas las aplicaciones de mensajería WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales. "Para reforzar la conexión con figuras clave, el requerimiento incluye la búsqueda de llamadas y mensajes con múltiples líneas telefónicas cuyas titularidades están informadas a nombre de Javier Milei y Karina Milei". Una serie de palabras clave pasan a ser objeto paralelo de análisis, entre ellas "memecoin", "token", "$libra", y "términos vinculados a malas prácticas financieras" como "insider", "sniper", "rug pull" y "pump and dump". Pero también deben hurgar si aparecen otras palabras más explícitas como "Gobierno", "Olivos (el lugar de la residencia presidencial) ", "Casa Rosada (la sede del Ejecutivo)" y el apellido de la hermandad que gobierna este país.

La euforia de los libertarios tras el reciente acto de presentación de un libro de Milei en el que cantó como una 'rock star' ha pasado al olvido. La combinación de los escenarios judicial, parlamentario y económico pueden comprometer seriamente las expectativas de la ultraderecha de alcanzar un buen resultado en los comicios legislativos que, sostienen varios analistas, comprometerían seriamente la gobernabilidad si el resultado es adverso, como presagian por el momento las encuestas.