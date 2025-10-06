¿Qué ha dicho Ada Colau tras llegar a Barcelona?

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado los "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, por los que emprenderá "acciones", y ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí. Han sido sus primeras declaraciones al llegar a última hora del domingo al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, tras ser liberados por Israel.

Colau ha explicado cómo los mantuvieron durante horas "arrodillados en el suelo o con la cabeza contra el suelo", entre "gritos, insultos, humillaciones", y les arrancaron prendas de ropa y collares, antes de llevarlos a una "horrible" prisión de alta seguridad en el desierto, donde continuó el "trato denigrante". El trayecto del puerto a la prisión en furgonetas policiales, según Colau, también "fue durísimo", porque los activistas llevaban muchas horas sin beber agua, sin comer y sin dormir y porque les habían quitado ropa y encendieron el aire acondicionado para que pasaran frío durante el viaje.

"Cuando llegamos al puerto nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados nos robaron prácticamente todas nuestros objetos personales", ha denunciado “El foco tiene que estar en Palestina. Lo que hemos vivido no tiene nada que ver con el continuo sufrimiento que padecen nuestros hermanos palestinos en Gaza e Israel. No normalizamos la violencia que hemos sufrido, pero el foco tiene que estar en Palestina", ha añadido la exalcaldesa .

Colau ha insistido en la importancia de las movilizaciones al asegurar que "siempre sirven para algo".