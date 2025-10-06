Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Drama en Brooklyn

Halladas muertas dos niñas en el metro de Nueva York tras intentar realizar un reto de TikTok

La policía, que aún no ha identificado a las víctimas ni revelado sus edades, mantiene la investigación en curso

Encuentran muertas a dos niñas en un tren de Nueva York tras un mortal juego de TikTok llamado &quot;subway surfing&quot;.

Encuentran muertas a dos niñas en un tren de Nueva York tras un mortal juego de TikTok llamado "subway surfing". / AP

Redacción

Barcelona

La policía de Nueva York localizó muertas a dos niñas en un convoy del metro de la ciudad este fin de semana después de que las menores intentaran completar un reto de TikTok conocido como 'surf en el metro' que tuvo un final trágico.

Los agentes acudieron rápidamente a una llamada de emergencia alertando que en la parada de Marcy Avenue, en Brooklyn, había dos niñas inconscientes. Los servicios sanitarios certificaron que estaban muertas.

La policía, que aún no ha identificado a las víctimas ni revelado sus edades, mantiene la investigación en curso.

