Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia un muerto y 30 heridos en un ataque ruso a una estación de tren en el este del país

El Gobierno de Ucrania ha denunciado que al menos una persona ha muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado por el ataque de un avión no tripulado de Rusia contra una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, que ha alcanzado a varios vagones de un ferrocarril.

El fallecido, confirmado esta tarde, se trata de un hombre de 71 años cuyos restos mortales han sido encontrados en uno de los vagones alcanzados.