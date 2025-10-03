Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza

Israel da por terminada la operación de intercepción de las embarcaciones de la misión humanitaria

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada este jueves la operación de intercepción de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, de la que queda un último barco todavía navegando, después de que Israel asaltara las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde del miércoles. Los organizadores de la flotilla denunciaron "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria.

Mientras, el conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

