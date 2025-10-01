Milei se reunirá con Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre, en vísperas de las cruciales elecciones legislativas en Argentina

Javier Milei necesita desesperadamente a Donald Trump y por eso vuelve a buscar su cobijo. El abrazo protector de la semana pasada no ha alcanzado para alejar las zozobras económicas de Argentina. Los mercados siguen muy inquietos y desconfían de la capacidad del anarcocapitalista para salir adelante. El Banco Central (BCRA) vendió 748 millones de dólares para evitar que se dispare el precio de la divisa y termine por arruinar un plan económico que da muestras de crecientes limitaciones, al punto de que el propio Milei acaba de reconocer por primera vez sus problemas. El nuevo salvavidas para evitar el ahogo ha sido lanzado otra vez por el magnate republicano, quien recibirá a su mejor aliado en América Latina en Washington. Le abrirá sus puertas el 14 de octubre, 12 días una antes de las elecciones legislativas nacionales que decidirán la supervivencia o la desgracia de la ultraderecha argentina.

Milei ha viajado 13 veces a Estados Unidos pero nunca fue recibido en la Casa Blanca. Ese privilegio solo lo tuvo el salvadoreño Nayib Bukele. El Gobierno habló de un "fortalecimiento de la alianza estratégica" entre los dos países. La visita oficial ha sido exaltada por el extertuliano televisivo. "Apoyo nunca visto en la historia". Los analistas consideran que este viaje es una muestra de la debilidad de un presidente que no deja de digerir amarguras políticas. El Congreso le es adverso. Las encuestas avisan de un declive en su popularidad. El principal candidato de la ultraderecha en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, está en el centro de una denuncia por sus relaciones con un presunto narcotraficante cuya extradición es reclamada por la justicia norteamericana. La posibilidad de una nueva derrota en las urnas, después de perder por 14 puntos en el mayor distrito argentino en septiembre ha dejado de ser apenas el sueño del peronismo, la principal fuerza opositora. Trump se ha convertido, en este contexto, en el único factor capaz de evitar la desgracia en las urnas del único presidente de la región que lo sigue a pies juntillas en cada gesto político.

Pero sobre todo pesa por estas horas la desconfianza de los mercados hacia la sostenibilidad del proyecto del extertuliano televisivo. Ni siquiera la promesa de Washington de prestar 20.000 millones de dólares y adquirir bonos argentinos ha despejado las aprensiones. El "completo y total respaldo" del secretario del Tesoro, Scott Bessent, parece haber tenido lugar hace un año. Apenas pasaron unos días y Milei debe volver a pedir socorro. "El malhumor volvió a hundir los bonos, agravando las pérdidas de bancos, sociedades de bolsa y fondos que apostaron a la Argentina. La ventana que el Tesoro intentó abrirle a financistas norteamericanos para que recorten pérdidas y salgan de la Argentina, empieza a cerrarse", señaló el portal 'La Política Online'.

Militares norteamericanos

El ultraderechista no aterrizará con las manos vacías en Washington. Milei oficializó por decreto, y sin pasar por el Parlamento, la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino. Los efectivos participarán de operaciones combinadas de defensa naval y asistencia humanitaria. El artículo 75 de la Constitución establece que el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio necesita de aprobación legislativa. Una de las bases navales elegidas por el contingente se encuentra en Ushuaia, Tierra del Fuego, en el extremo austral argentino, el punto logístico y geopolítico más cercano a la Antártida, donde Estados Unidos ha expresado su interés en establecer una presencia militar permanente. El gobernador fueguino, Gustavo Melella, calificó el decreto de Milei de "lamentable". Y añadió: "Vivimos entregándole soberanía a Estados Unidos, socio estratégico de Gran Bretaña. No tiene explicación, no tiene fundamento, pero bueno debe ser una de las tantas cosas que se les entrega y después lo lamentable también es que nuestras Fuerzas Armadas deben rendirse ante eso".

El anuncio coincide con las orientaciones de Trump sobre el nuevo papel de las Fuerzas Armadas durante su mandato y los planes que tiene en relación con Venezuela. Frente a la cúpula castrense, el multimillonario dijo en las afueras de Washington sobre los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe que "ni siquiera hemos empezamos todavía". Trump contempla una variedad de acciones porque "Venezuela ha sido muy peligrosa, con las drogas y con otras cosas". En lo sucesivo "vamos a mirar a los cárteles, vamos a mirar muy seriamente a los cárteles que vienen por tierra".

A la vez, el presidente norteamericano exhortó a la cúpula militar a "vigilar el enemigo interior" y "resucitar" el "espíritu guerrero" de las Fuerzas Armadas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aprovechó la circunstancia para arremeter contra la diversidad racial y sexual en el Ejército y terminar con todo aquello que no se ajuste "al más alto estándar masculino". Con esos valores se espera en Argentina la llegada de los militares estadounidenses.