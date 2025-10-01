Manu López, gallego en la Global Sumud Flotilla: "Lo más previsible es que suban militares a bordo, nos secuestren y nos lleven a un buque cárcel"

A tan solo 100 millas de la Franja de Gaza, Manu López, uno de los gallegos embarcados en la Global Sumud Flotilla, explica que “todos los escenarios son posibles”, entre ellos un abordaje de la Armada israelí, que el propio Estado de Israel anunció que llevaría a cabo si la misión humanitaria no detiene su avance. La previsión es, si continúan con el ritmo actual, que los más de 40 barcos que la componen lleguen a Palestina al amanecer donde, según ha trascendido a los medios, 600 agentes de policía estarán esperándolos listos para actuar. Simultáneamente, el Gobierno español ha anunciado que el buque que ha enviado para asistir a la Flotilla si fuese necesario no traspasará la zona de exclusión que Israel mantiene alrededor de la Franja, de unas 150 millas náuticas, algo que López considera “indignante”.

La madrugada del día 1, explica López, capitán del velero Meteque que partió desde Barcelona hace exactamente un mes, “se acercó un submarino, un buque de guerra”, y como otras veces, en la ya habitual “práctica del miedo”, les cortaron las comunicaciones. Hubo drones, como también suele ser habitual. “Pensamos que era la intercepción, nos preparamos para ser abordados”, explica, puesto que este era uno de los escenarios que barajaban. Otro, añade, es que el abordaje se produjese a lo largo del día, algo que “tampoco ha sucedido”, por lo que prevén “un dispositivo fuerte en algún momento de la noche”. “Todos los esceniarios son posibles”, señala, recordando que Israel “ya ha avisado de que puede haber bajas, de que puede haber barcos hundidos” a través de los canales de su país: “Evidentemente están diciendo que puede haber pérdida de vidas, es su propaganda de siempre. Es la impunidad con la que actúan contra una misión humanitaria que está en aguas internacionales”.

Por lo tanto, esta noche, la última antes de llegar a la Franja, “lo más previsible” y lo que “supone” que va a pasar es “que suban militares a bordo, armados, nos secuestren y nos lleven a un buque cárcel”, si bien insiste en que “cualquier cosa es posible”, porque entre lo que “dicen y lo que hacen siempre hay una distancia inmensa”. “En principio, deberíamos estar protegidos por quienes somos, por las banderas que representamos, lo cual es una vergüenza, pero tienen un grado de impunidad tan grande que todos sabemos que cualquier cosa puede pasar. No sería la primera vez”, explica, recordando lo ocurrido hace 15 años con el ataque en aguas internacionales a la Flotilla de la Libertad, que se saldó con 10 muertos y múltiples heridos.

En todo caso, el objetivo de la misión es claro, y “si interceptan a cualquiera de los barcos, los demás continuaremos”, porque lo prioritario es conseguir abrir ese corredor humanitario que permita que entre la ayuda en Gaza. Si hubiese barcos hundidos o pérdida de vidas humanas, en cambio, tendrían que parar. Ante esta amenaza inminente, continúa López, lo único que puede hacer es “focalizar en navegar y cumplir con todos los protocolos” que tienen previstos.

Por lo tanto la Flotilla sigue rumbo a Gaza, destino que debería alcanzar “un poquito después del amanecer”. Eso sí, lo hacen sin escoltas. “Los italianos se dieron la vuelta y todo lo que nos han pedido es que nos demos la vuelta, es decir, que son cómplices también del Estado de Israel, porque lo que quieren es abortar la misión de ayuda y la creación del corredor humanitario”. Además, con el buque español, indica, “no tenemos ningún contacto”. Él mismo intentó llamarlos por radio, pero sin respuesta, lo que “quiere decir que están a más de 30 millas, que es el alcance de mi radio, que no quieren responder o que no están”. “Nosotros no sabemos nada de ellos”, explica el patrón del Meteque, y la información que conoce es a través de la prensa. Sobre la recomendación del Gobierno de no continuar, indica que solo tiene una cosa que decir: “Es indignante, a la vida humana, a Palestina, a nosotros”.

De este modo, navegando hacia los confines del Mediterráneo, pendientes de un posible abordaje, López explica que están “preparados”, pase lo que pase, y “con la ilusión de que esto genere algo fuerte en el mundo, una respuesta social y civil, que haga que a los gobiernos no les quede otro remedio que escuchar. Y si no es esta vez, será la siguiente”.