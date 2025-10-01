Guerra en Oriente Próximo, en directo: reacciones al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza presentado por Trump y Netanyahu

El Gobierno israelí aprueba por unanimidad el nombramiento del nuevo jefe del Shin Bet

El Gobierno de Israel ha aprobado este martes por unanimidad el nombramiento del general David Zini como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Nacional, más de tres meses después de la destitución del entonces cabecilla del Shin Bet, Ronen Bar, que generó polémica en el gabinete de Benjamin Netanyahu y desencadenó una batalla legal.

Zini, que ha ocupado diversos puestos operativos y de mando en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), asumirá el cargo el 5 de octubre por un periodo de cinco años. Netanyahu le ha felicitado y ha explicado que "la realidad posterior" a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre "requiere un nuevo director" que "provenga de fuera de las filas de la agencia".