Trump se muestra "muy confiado" ante un próximo alto al fuego en Gaza

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado "muy confiado" sobre el éxito de las negociaciones para un acuerdo de paz en Gaza al recibir al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, este lunes en Washington. El visita de Netanyahu es un paso crucial para lograr ese alto al fuego tras haberse conocido el plan de Trump ya aceptado por los países árabe. La Casa Blanca urgió oficialmente este lunes a Israel y a Hamás a cerrar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza, poco antes del encuentro.

"Nadie sabe mejor que el presidente Trump que se debe alcanzar un buen acuerdo, un acuerdo razonable para ambas partes. Ambos tienen que ceder un poco y podrían levantarse de la mesa un poco descontentos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con la cadena Fox News.

Trump se reúne este lunes con Netanyahu en la Casa Blanca, en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, evidenciado en la última asamblea general de la ONU, provocado por su negativa a detener la ofensiva en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

El plan de EEUU

En el encuentro, ambos líderes tenían previsto abordar sin tapujos los detalles del plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en el Gobierno y la administración de Gaza. El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el exprimer ministro británico Tony Blair. Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania.