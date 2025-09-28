Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel cifra en más de 750.000 los palestinos desplazados desde Ciudad de Gaza

Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás

Una columna de humo durante un bombardeo de Israel sobre Gaza.

Una columna de humo durante un bombardeo de Israel sobre Gaza. / EP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

