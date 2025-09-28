Dinamarca pide apoyo militar a Alemania ante una cumbre de la UE en alerta por los drones

El gobierno danés ha solicitado apoyo militar a Alemania para la cumbre de la Unión Europea (UE) de los próximos días 1 y 2 en Copenhague y ante la alarma por la presencia de drones sobre aeropuertos civiles e instalaciones de su ejército. A estos avistamientos sobre Dinamarca se han sumado otros detectados en Suecia, Noruega y Alemania. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lo atribuye a una ‘guerra híbrida’, mientras medios de su país han informado de la presencia de un buque ruso a kilómetros de su litoral, pero en aguas internacionales.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, confirmó la solicitud recibida de Copenhague. El inspector general de su Ejército, Carsten Breuer, analiza el despliegue de un operativo anti-drones en territorio danés. En aguas del Báltico patrulla ya la fragata de la armada alemana ‘Hamburgo’, integrante de la misión ‘Baltic Sentry’ -o ‘Centinela Báltico’- de la OTAN, que la semana pasada compartió maniobras con el barco estadounidense ‘USS Bainbridge’ y buques suecos y finlandeses.

El objetivo del operativo alemán será la protección de ‘infrastructuras críticas’, informó el departamento alemán de Defensa. Dinamarca detectó en los días pasadas reiteradas actividades con drones no identificados, algunos de ellos de gran tamaño. La alarma arrancó a mediados de semana del aeropuerto de Copenhague, que suspendió el tráfico aéreo durante horas. En los días sucesivos se produjeron otros avistamientos sobre aeropuertos civiles e instalaciones militares. Ya el sábado se detectaron movimientos similares en la base de Karup, la mayor de Dinamarca.

Alarmas desde Copenhague a Oslo

A estas alarmas de las autoridades danesas se han sumado las procedentes de Suecia y Noruega. Oslo reportó avistamientos de drones en su base de Orland, donde este país extracomunitario y socio de la OTAN tiene estacionados sus cazas F-35. Berlín investiga la presencia de aparatos no tripulados sobre el ‘land’ de Schleswig-Holstein, fronterizo con Dinamarca.

Alemania prepara una reforma para autorizar a su ejército a derribar estos aparatos. En paralelo, la Unión Europea (UE) está desarrollando un ‘muro antidrones’ en el flanco este, de Finlandia a Rumanía. Pero son planes a medio plazo, mientras crece la alarma ante la cumbre de la UE que reunirá a los líderes de los 27 en la capital danesa.

La socialdemócrata Frederiksen ha abordado la cuestión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien responsabiliza a Rusia de toda violación del espacio aéreo de los aliados occidentales.

Según el diario danés ‘Ekstra Bladet’, el buque de guerra ruso ‘Alexander Shabalin’ se encontraba a 12 kilómetros de la costa danesa cuando se produjeron los primeros avistamientos. La policía danesa solo ha confirmado que se investiga la presencia de diversos barcos en la región. Presuntamente son buques de la llamada ‘flota fantasma’ rusa, de banderas diversas, que Moscú utiliza para evadir las sanciones de la UE.