Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

EEUU intercepta varios aviones militares rusos cerca de Alaska

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha informado de que las fuerzas estadounidense han interceptado varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produce en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano. En un comunicado, el NORAD ha indicado que se ha detectado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska -área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas-. Así, la Fuerza Aérea del país norteamericano ha desplegado cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de "identificación e interceptación" pertinentes.