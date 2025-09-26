Aalborg
Cierran una hora al tráfico un aeropuerto del norte de Dinamarca tras un supuesto avistamiento de drones
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido"
EFE
El aeropuerto danés de Aalborg (norte) permaneció cerrado una hora esta madrugada al tráfico por el posible avistamiento de drones en la zona, un día después de que varios aeródromos e instalaciones militares se vieran afectados por estos vehículos.
El aeródromo de la cuarta ciudad danesa en población estuvo cerrado entre las 23.40 del jueves y las 00.35 del viernes y dos vuelos fueron desviados tras detectar la policía posible actividad de drones, que luego no fue confirmada.
"No hemos podido encontrar nada y no hemos podido verificar la presencia de ningún dron en la zona", dijo Christian Tilsted, portavoz de la policía local, a la agencia Ritzau.
Varios drones fueron avistados un día antes en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg y Sønderborg, así como en la base aérea de Skrydstrup y un cuartel en Holstebro.
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido".
Los movimientos de diversos barcos, entre ellos un buque de guerra ruso, forman parte de la investigación, han revelado las autoridades, que no obstante han resaltado que no se ha podido establecer una conexión "directa" con Rusia.
El aeropuerto de Copenhague ya había estado cerrado al tráfico varias horas la pasada semana por un incidente similar.
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
- Detenidos al menos otros dos jóvenes de la banda de Añaza relacionados con el asesinato de Alberto en Tenerife
- El kéfir es el yogur más saludable: la ciencia confirma que tiene muchos beneficios para la salud
- Estos son los supermercados más baratos de Canarias en 2025: puedes ahorrar más de 1.100 euros por comprar en ellos
- Violencia machista: Detenido por intentar matar a puñaladas a su pareja en Tenerife
- La Guardia Civil descarta instalar una unidad en el edificio de la Mesa Mota, en La Laguna
- Ni Alteza ni Hiperdino: este es el supermercado más barato de Canarias