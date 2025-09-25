Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski y Macron abordan un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión en Nueva York

Los presidentes de Ucrania y Francia, Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, han abordado un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión celebrada en Nueva York en los márgenes de la 80ª Asamblea General de Naciones Unida, ante la ofensiva militar rusa y después de los últimos incidentes en el espacio aéreo de varios países de la OTAN. "Hemos discutido sobre el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, la escalada de Rusia contra países europeos y los casos de drones detectados en Polonia, Rumanía y Dinamarca, así como de aviones de combate en Estonia. Se requieren una respuesta y una acción rápidas", ha dicho Zelenski en un mensaje en su cuenta en la red social X después de la reunión.