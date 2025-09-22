Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu insiste en que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

Bélgica aboga por sancionar a Israel para "torcerle un poco el brazo" al Gobierno

El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, celebró hoy que Bélgica vaya a reconocer de forma simbólica el Estado de Palestina y llamó a decretar sanciones contra el Gobierno israelí para "torcerle un poco el brazo" al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. "Reconocemos de manera muy clara al Estado de Palestina, la legitimidad del pueblo palestino a ver ese Estado. Lo formalizaremos administrativa y legalmente en un segundo tiempo, pero por eso estamos muy orgullosos de figurar entre las naciones que hoy darán un paso oficial suplementario de reconocimiento", declaró hoy el jefe de la diplomacia belga en una entrevista en la emisora RTL.

Prévot se expresó de esa forma antes de viajar a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde Bélgica reconocerá de manera "política" a Palestina como Estado, adhiriéndose a una declaración promovida por Francia y Arabia Saudí.