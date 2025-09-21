La fiesta anual de la Liga de Salvini, con Bardella y Abascal, convierte a Charlie Kirk en su nuevo héroe

Nueva reunión internacional de la derecha más radical y nacionalista. Esta vez, la cita ha sido en Pontida, la pequeña localidad del norte de Italia donde, como es habitual, se reúnen todos los años los líderes de la Liga de Matteo Salvini, líder de la formación, ministro y viceprimer ministro italiano.

Allí han intervenido también Santiago Abascal, líder de Vox, y Jordan Bardella, de Agrupación Nacional (todos ellos, incluido Salvini, integrantes del grupo europeo Patriotas). Aunque también ha habido una presencia más etérea: la de Charlie Kirk, miembro de la organización juvenil del movimiento MAGA y aliado de Donald Trump, recientemente asesinado en EEUU. A él se han dedicado muchas de las intervenciones, que se han sumado al habitual discurso antiinmigración, a la retórica negacionista de la crisis climática y a las críticas a la Unión Europea del bloque.

Uno de los invitados estrella ha sido precisamente Bardella, cara joven de la formación radical francesa y quien fue presentado como "la pesadilla de [el presidente, Emmanuel] Macron". "Charlie Kirk fue asesinado porque hablaba y no quería callarse, y deja una mujer, dos hijos y un dolor inmenso", ha dicho Bardella, al agradecer además a Salvini su "valentía y amor sincero por Italia". "Somos el tercer grupo más grande en el Parlamento Europeo", ha celebrado.

"Nos odian"

Más gris, en cambio, ha sido la intervención de Abascal, jefe de Vox, quien, mediante un videomensaje, ha clamado contra aquellos que "nos odian" y quieren "demonizarnos". "Harán todo contra nosotros porque quieren que nos arrodillemos, pero no lo lograrán, porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No hay futuro posible sin la soberanía de nuestros pueblos, sin respeto por nuestras identidades. No nos harán callar y no nos vencerán: vamos a ganar", ha afirmado el político español.

Con todo, el momento más álgido de la reunión ha llegado con la subida al palco de Salvini, quien comenzado su discurso con un minuto de silencio por Kirk y luego ha pronunciado un discurso heterogéneo en el que ha rechazado la creación de un Ejército europeo, además de reiterar su negativa al envío de tropas a Ucrania. "No estamos en guerra con nadie", ha afirmado, en un encuentro en el que también estuvo presente Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Rivalidad

La Liga y sus aliados extremistas intentan así mantenerse a flote cuando, tanto desde fuera como desde dentro del espectro derechista, enfrentan numerosos desafíos. Ejemplo de ello es el propio Salvini, que se mantiene estancado en el umbral del 8-9% de los apoyos, después de que hace tres años la derecha italiana coronara a Giorgia Meloni como gran líder.

Sin embargo, curiosamente, el joven Kirk no fue protagonista solo en la cita de la Liga. Su nombre también fue evocado en la cierre del festival Fénix, organizado por Gioventù Nazionale, las juventudes de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni. "Estamos en contra de la cultura del odio de quienes festejan la muerte de Kirk", ha dicho la propia mandataria italiana.