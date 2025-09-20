Ataque informático
El aeropuerto de Bruselas, afectado por un cibertataque
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual
EFE
El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado la pasada noche por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.
En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".
De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.
- La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque
- Hallan muerto a un joven en el fondo de un barranco en Tenerife
- Seis cosas gratis que (seguramente) no sabías que se podían pedir en un avión
- Detenidos por violar y dar una paliza a una joven en Tenerife
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte
- De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza
- La Lotería Nacional 'bendice' a Tenerife: número y localidades agraciadas
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares