Relaciones internacionales
Trump acuerda verse con Xi Jinping en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026
El presidente de EEUU ha anunciado la reunión con su homólogo chino en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
EFE
Washington
El presidente de EEUU Donald Trump, anunció este viernes que ha acordado en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, reunirse con él en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre, y también que visitará China a principios de 2026.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque
- Hallan muerto a un joven en el fondo de un barranco en Tenerife
- Seis cosas gratis que (seguramente) no sabías que se podían pedir en un avión
- Detenidos por violar y dar una paliza a una joven en Tenerife
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte
- De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- La Lotería Nacional 'bendice' a Tenerife: número y localidades agraciadas