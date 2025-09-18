Visita de Trump
Starmer afirma que Reino Unido y EEUU han renovado la relación especial para una nueva era
El presidente de EEUU asegura que una de sus pocas diferencias con el primer ministro británico es el reconocimiento de Palestina
EFE
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este jueves que el Reino Unido y Estados Unidos han "renovado la relación especial para una nueva era", ya que además de socios en defensa y económicos lo son ahora en tecnología.
Starmer intervino al inicio de una rueda de prensa en su residencia campestre de Chequers (sureste de Inglaterra) junto al presidente estadounidense, Donald Trump, que hoy concluye una visita de Estado de dos días al Reino Unido.
El presidente de EEUU consideró, por su parte, que una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina.
Trump, que fue agasajado el miércoles por el rey Carlos III, firmó este jueves en Chequers un acuerdo de tecnología con el Gobierno británico, mientras que empresas estadounidenses comprometieron inversiones en el Reino Unido por un récord de 150.000 millones de libras (unos 173.000 millones de euros).
- La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- Falla el control fitosanitario en la plaga de filoxera de Tenerife
- El gofio, el sabor que cuenta la historia de Canarias