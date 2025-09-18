Guerra en Oriente Próximo, en directo: Se recrudecen los ataques de Israel en la ciudad de Gaza con más de 100 muertos en 24 horas

Israel advierte de que habrá respuesta contra Bruselas si aprueba las sanciones anunciadas

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtió este miércoles de que habrá una respuesta contra Bruselas si se aprueban las medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea (CE) que buscan retirar las ventajas comerciales a Israel, así como sancionar a dos de sus ministros más radicales. "Israel continuará luchando, con la ayuda de sus amigos en Europa, contra los intentos de dañarla mientras está inmersa en una guerra existencial. Las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia, y esperamos no tener que recurrir a ellas", dijo en una publicación en su cuenta de X. Además, el titular de Exteriores tildó de "moral y políticamente distorsionadas las recomendaciones del Consejo de la CE liderado por la presidenta Ursula e Von der Leyen" y confía en que "no sean adoptadas como ha ocurrido hasta ahora". "Las acciones contra Israel perjudicarán los intereses de la propia Europa", puntualizó.

