Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich. / Ilia Yefimovich/dpa

Jerusalén

El ministro de Finanzas de Israel, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo este miércoles que la "Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división, según recoge la prensa local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
  2. El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
  3. Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
  4. El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
  5. No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
  6. Un testigo en el tranvía de Tenerife: «Los tres acusados apuñalaron y le dieron una paliza brutal a la víctima»
  7. Se encara a un vecino y a los policías locales con un cuchillo en Tenerife
  8. Salen a subasta judicial dos grandes casas de Santa Cruz de Tenerife construidas en 1910 y 1930

En estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

En estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

CC se centrará en desenmascarar y anular el "bloqueo calculado" de Torres a las necesidades de Canarias

CC se centrará en desenmascarar y anular el "bloqueo calculado" de Torres a las necesidades de Canarias

Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte

Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

Alexandra Rinder cumple su promesa y vuelve a ser campeona del Mundo diez años después

Alexandra Rinder cumple su promesa y vuelve a ser campeona del Mundo diez años después

De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza

De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza

'Sirat', la película de España para los Óscar

'Sirat', la película de España para los Óscar

Champions League: Liverpool - Atlético de Madrid, en directo

Champions League: Liverpool - Atlético de Madrid, en directo
Tracking Pixel Contents