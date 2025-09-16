Redes sociales
Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó este martes por tres meses la ley que prohibiría Tiktok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
- El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago
- Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
- La 'pequeña cala' que dio origen al nombre de una de las zonas más turísticas de Tenerife
- Investigan al conductor 'cazado' a 226 km/h por la autopista del Sur de Tenerife
- Arona desbloquea la mayor bolsa de suelo urbana de Canarias: El Mojón
- Un testigo en el tranvía de Tenerife: «Los tres acusados apuñalaron y le dieron una paliza brutal a la víctima»
- La comparsa Los Joroperos marcará el ritmo en el Gran Premio de Azerbaiyán