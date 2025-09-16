Sentencia ejemplar
Dos adolescentes deberán pagar 300.000 dólares por orinar en una olla de caldo en un restaurante en Shanghái
El tribunal responsabiliza también a los padres de los menores y les obliga a cubrir los daños a la reputación y las pérdidas operativas de la cadena Haidilao
Jordi Pintado Morera
Un tribunal de Shanghái ha ordenado a dos adolescentes abonar 2,2 millones de yuanes (unos 309.000 dólares; 261.500 euros) en concepto de indemnización a dos empresas de catering, después de que ambos orinaran en una olla de caldo en un restaurante de la cadena Haidilao.
El incidente, ocurrido en febrero en una de las sucursales de la marca en Shanghái, generó un aluvión de críticas en redes sociales cuando los jóvenes, de 17 años, difundieron un video de su acción mientras estaban ebrios. Aunque no hay indicios de que el caldo contaminado llegara a servirse a los clientes, Haidilao ofreció compensar a miles de comensales que acudieron al local en los días posteriores.
La compañía reclamó en marzo más de 23 millones de yuanes en pérdidas, alegando que había destinado esa suma a indemnizar a los clientes y a sustituir el material afectado.
El fallo judicial, emitido el pasado viernes, concluyó que los adolescentes habían vulnerado los derechos de propiedad y la reputación de las empresas mediante “actos de insulto”. El tribunal subrayó que sus acciones contaminaron la vajilla y provocaron "una fuerte sensación de malestar público".
Más de 4.000 clientes compensados
Asimismo, se responsabilizó a los padres por no haber cumplido con sus deberes de tutela, por lo que deberán asumir el pago de la indemnización. La sentencia detalla 2 millones de yuanes por daños operativos y de reputación, 130.000 yuanes a un proveedor de catering por pérdidas de vajilla y limpieza, y 70.000 yuanes en concepto de costas judiciales.
No obstante, el tribunal precisó que las compensaciones adicionales que Haidilao decidió otorgar a sus clientes —como reembolsos completos y pagos en efectivo diez veces superiores al importe de la factura— fueron una "decisión comercial voluntaria", por lo que no deberán ser cubiertas por los adolescentes.
En total, más de 4.000 clientes que acudieron al restaurante entre el 24 de febrero y el 8 de marzo recibieron esa compensación, mientras la cadena reemplazaba el equipamiento de cocina y reforzaba las tareas de limpieza y desinfección.
Fundada en la provincia de Sichuan, Haidilao se ha expandido rápidamente desde la apertura de su primer restaurante en Jianyang y hoy cuenta con más de 1.000 locales en todo el mundo. La marca es conocida tanto por su ambiente familiar como por sus singulares servicios, que incluyen manicuras gratuitas para mujeres y algodón de azúcar para niños mientras esperan mesa.
